Blackout improvviso nel cuore della Marina di Cagliari. Intorno alle 21.20 di questa sera gran parte del quartiere è rimasta senza energia elettrica, paralizzando decine di ristoranti proprio nel momento di maggiore affluenza. Sale piene, cucine ferme e clienti costretti ad attendere all’esterno dei locali mentre i gestori cercavano di capire l’origine del guasto. Le segnalazioni sono arrivate da via Cavour, via Sant’Eulalia e via De Mille, dove le attività sono rimaste completamente senza corrente. L’illuminazione pubblica continuava a funzionare, ma all’interno di bar e ristoranti era impossibile lavorare. In altre zone vicine, come via Napoli, l’energia elettrica risultava invece regolarmente presente.

Tra i primi a denunciare l’accaduto è Claudio Mura, titolare dell’Antica Hostaria, storico locale della Marina. “Questa è la condizione in cui stanno lavorando i nostri cuochi”, racconta mostrando la cucina completamente ferma mentre il ristorante è ancora pieno di clienti.

Il blackout ha provocato pesanti disagi per gli operatori del quartiere, costretti a sospendere il servizio nel pieno della serata, con inevitabili ripercussioni economiche e organizzative. Molti clienti sono usciti in strada in attesa del ritorno della corrente, mentre i ristoratori hanno cercato di gestire una situazione del tutto imprevedibile.

Restano da chiarire le cause del guasto che ha mandato in tilt una delle zone della movida cagliaritana nel momento di massimo afflusso. Per i ristoratori della Marina, però, il danno è già concreto: una serata di lavoro compromessa nel pieno della stagione estiva.