Per Martina Lattuca solo tre giorni di ricerche e per il marito della ministra 37: “Ogni vita ha lo stesso valore e ogni famiglia merita lo stesso impegno”. Post social di Sara, la sorella della giovane donna scomparsa lo scorso anno da Calamosca. Il marito della ministra era scomparso nel lago dopo un tuffo, per lui le ricerche sono andate avanti senza sosta sino al triste epigolo, il ritrovamento del suo cadevere. Ma non per tutti gli altri scomparsi è accaduta la stessa cosa: “Sono durate 37 giorni le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Mia sorella è stata cercata solo per 3 giorni. Ogni vita ha lo stesso valore e ogni famiglia merita lo stesso impegno, lo stesso tempo e le stesse risorse nelle ricerche. Un pensiero va a Cristina Pittalis, Federica Pambianchi, Roberta Carassai, Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari”.