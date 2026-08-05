Sestu, quattro ragazzi sono i responsabili degli atti vandalici al nuovo parco della città: “Fanno male al cuore”.

Lo sconforto del sindaco Michele Cossa: “Più che la ragazzata mi interessa il senso civico e la nostra capacità di trasmetterlo”.

Le telecamere funzionano e hanno ripreso i giovani che due notti fa hanno seriamente danneggiato i bagni del parco inaugurato di recente.

“I fermo immagine dei quattro ragazzi che hanno procurato danni al parco fluviale, ripresi dalle telecamere, fanno male al cuore.

Una volta identificati, verranno contattate le famiglie, cui sarà richiesto di risarcire i danni.

Esorto ogni famiglia, ogni padre e ogni madre, a trasmettere ai propri figli il rispetto verso le persone e verso le cose, e con esso l’importanza del bene pubblico e della condivisione.

Lavoriamo tutti insieme. Seminiamo amore, fratellanza, generosità. Coltiviamo la gentilezza.

I giovanissimi ragazzi ripresi dalle telecamere sono gli adulti di domani”.