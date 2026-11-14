Il progetto esecutivo è pronto, come è già stata individuata l’area per la costruzione: ora ci sono anche i fondi per realizzare la struttura.

“Si tratta di un risultato concreto e di un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’opera che la nostra Amministrazione considera strategica per la comunità e che rafforza il nostro impegno per un territorio più sicuro” spiega la sindaca Paola Ugas.

“Ormai da tempo gli attuali locali (in locazione) sono insufficienti e obsoleti per le esigenze di una Stazione che, per ovvie ragioni, deve assicurare un presidio continuo e qualificato.

Investire in una nuova caserma significa investire nella sicurezza, nella presenza delle istituzioni e nella capacità di garantire condizioni strutturali e operative adeguate a chi ogni giorno svolge un servizio fondamentale per la tutela dei cittadini, aspetto particolarmente importante e delicato in questo periodo”.

Il paese da tempo vive in forte apprensione per le tensioni legate al Cas: i residenti, attraverso numerosi appelli, hanno chiesto la presenza più incisiva da parte delle forze dell’ordine e in futuro, grazie alla nuova caserma dei Carabinieri che sorgerà nel territorio, le difficoltà potranno essere fronteggiate con maggiori risorse.