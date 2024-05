Quartu, control room per le telecamere in tempo reale: scacco a malviventi e incidenti anche con gli agenti armati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Centoquarantamila euro per fare installare alla Alarm System cavi, schermi e tutto ciò che serve per tirare su una control room nuova di zecca nella stazione della polizia Locale di Quartu. Saranno accese entro fine giugno e, ancora prima, installate alla rotatoria del Margine Rosso tre occhi elettronici per leggere le targhe e una attiva e operativa a trecentosessanta gradi. Due telecamere in viale Colombo, all’altezza del rondò davanti alla Bussola, tre tra viale Colombo e via San Benedetto, stessa quantità in viale Marconi all’ingresso del Carrefour, nella rotonda tra viale Colombo e via Marconi e tra viale Colombo e piazza Santa Maria. Le immagini saranno sempre in diretta e consentiranno agli agenti di intervenire rapidamente in caso sia di incidenti sia di furti o rapine o qualunque altra eventuale situazione di pericolo.

Intanto, gli agenti armati stanno già girando, con pistole nelle fondine, dal centro al litorale. Proprio a pochi passi dal mare, dal 3 giugno scatta il pugno di ferro del Comune: silenzio a mezzanotte, musica concessa sino all’una solo il venerdì e il sabato, stesso discorso per il resto della città. Con l’ok ai turni notturni, cioè dalle ventuno in poi, per gli agenti armati della polizia Locale, molto probabilmente già tra due fine settimane saranno intensificati i controlli contro malamovida, violenza e caos al Poetto quartese.