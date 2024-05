File sotto il sole per il ritiro dei sacchetti della spazzatura: proteste a Capoterra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Lunghe file per ritirare i sacchi dell’immondizia, “TeknoService da un disservizio all’altro, adesso fanno cuocere i cittadini sotto al sole quando si poteva benissimo fare la consegna a domicilio, invece continuano a rendere difficile la vita ai cittadini”: dura presa di posizione da parte del consigliere di minoranza Silvano Corda che ha raccolto le proteste dei residenti. L’estate è oramai alle porte e le temperature iniziano a riscaldare soprattutto chi, per ritirare il kit per effettuare la raccolta differenziata, deve affrontare una lunga fila all’aria aperta e senza possibilità di ripararsi dalle intemperie climatiche. “Non bastano i disagi causati da una raccolta a volte a singhiozzo, i giorni scorsi non è stato ritirato il vetro e non è la prima volta che accade. Ora anche la consegna delle buste per la raccolta dei rifiuti nei locali di TeknoService sta diventando un vero e proprio calvario per i cittadini” spiega Corda, anche presidente della commissione vigilanza. Un appello all’amministrazione comunale in carica, infine, “potrebbe intervenire e imporre determinate norme alla ditta al fine di ridurre i disagi come, per esempio, distribuire a domicilio i sacchi per la raccolta”.