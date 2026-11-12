Vetri infranti, veicoli danneggiati e furti all’interno degli abitacoli. Cittadini che al mattino si sono ritrovati con una brutta sorpresa e con danni da riparare. Matta: “La sicurezza non può essere affrontata solo a parole”.

Via Montecatini, via Stromboli, via Pantelleria, nella zona di Sa Tiacca sono le strade dove ignoti hanno agito coperti dall’oscurità

Per il consigliere di minoranza Roberto Matta, “quanto accaduto riporta al centro una questione che avevo già sollevato nell’ultimo Consiglio comunale, durante la discussione sull’ordine del giorno dedicato alla sicurezza.

In quella sede il dibattito si è concentrato soprattutto sul disagio giovanile. Un tema certamente importante, che merita attenzione e politiche di prevenzione, ma che non può diventare l’unica chiave di lettura del problema.

C’è un’altra realtà che i cittadini segnalano con crescente preoccupazione: 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à, tra furti nelle auto, danneggiamenti, atti vandalici e altri episodi che alimentano insicurezza nei quartieri.

Sono fenomeni diversi, che richiedono risposte concrete. Non possiamo confondere il disagio sociale con la microcriminalità, né pensare che affrontando soltanto il primo si risolva automaticamente il secondo”.

Matta annuncia che sta lavorando “a una proposta organica sulla Polizia Locale, partendo dai numeri reali: personale effettivamente disponibile e possibilità di garantire un presidio concreto anche nelle fasce serali e notturne con un’analisi del turnover previsto nei prossimi tre anni e possibilità di riorganizzazione generale.

L’obiettivo è valutare come organizzare un servizio di pattugliamento serale e notturno, attraverso una programmazione adeguata delle risorse e un maggiore coordinamento con le altre forze dell’ordine.

Non voglio fare promesse irrealizzabili. Voglio capire quali risorse abbiamo e come possiamo utilizzarle meglio per garantire una presenza più efficace sul territorio.

𝗟𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲. È 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗶, 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶.

Su questo tema servono meno parole e più programmazione”.