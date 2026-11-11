Serramanna, una fascia rosso azzurra al petto del presidente del consiglio fa insorgere la minoranza: 500 euro di spesa pubblica, sfoggiata il 4 novembre per commemorare i caduti è ufficialmente diventata l’emblema della discordia. Pahler scrive al Prefetto: “Avviate le opportune verifiche”. Maccioni: “L’utilizzo della fascia, così come le mie trasferte in provincia sono per il bene del paese”.

Per il consigliere di minoranza Carlo Pahler è “una grave violazione delle norme del cerimoniale ufficiale e dei principi sanciti dal Testo Unico degli Enti Locali.

È stato infatti riscontrato che, in occasione delle celebrazioni ufficiali del 4 novembre 2026, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Maccioni, ha presenziato e sfilato indossando pubblicamente una fascia istituzionale bicolore (rosso e blu).

Tale paramento risulta acquistato dall’Ente mediante l’adozione della determinazione del Settore Area Amministrativa, la quale ha disposto un’integrazione di spesa a favore della ditta per 539,85 euro, IVA inclusa, per la fornitura del suddetto emblema”.

Pahler contesta “l’assenza di una norma nazionale. L’ordinamento giuridico italiano non prevede alcun segno distintivo o fascia nazionale per il Presidente del Consiglio comunale. L’articolo 50, comma 12, del D.Lgs. n. 267/2000 riserva la fascia tricolore in via esclusiva al Sindaco, quale capo dell’amministrazione locale e ufficiale di governo.

La carenza assoluta di regolamentazione locale alla data odierna. Secondo i costanti orientamenti del Ministero dell’Interno (da ultimo confermati dai pareri della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali), l’introduzione di distintivi d’ufficio per i Presidenti del Consiglio è strettamente subordinata all’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare dell’Ente. È necessaria una preventiva e formale previsione all’interno dello Statuto o di uno specifico Regolamento sul Cerimoniale.

L’illegittimità nel caso di specie. Nel Comune di Serramanna non risulta approvato alcun regolamento o norma statutaria che istituisca, disciplini o legittimi l’adozione e l’uso di una fascia distintiva per il Presidente del Consiglio Comunale. Ne consegue che l’esibizione pubblica del paramento durante le celebrazioni del 4 novembre 2026 è avvenuta in totale carenza di base giuridica. Inoltre, l’impegno di spesa sostenuto dall’Ente per l’acquisto di un simbolo privo di regolamentazione presupposta configura un palese profilo di illegittimità contabile e gestionale.

L’adozione di simboli istituzionali non può basarsi sulla prassi o su scelte arbitrarie di carattere sartoriale, poiché i segni distintivi attengono all’ordine pubblico visivo e alla corretta percezione delle funzioni pubbliche. La presenza di una fascia non regolamentata genera confusione visiva nella cittadinanza e altera l’equilibrio delle prerogative di rappresentanza dell’ente localmente assegnate al Sindaco”.

Viene chiesto al Prefetto di Cagliari e al Ministero dell’Interno “di voler avviare tempestivamente le opportune verifiche nell’ambito dei rispettivi poteri di vigilanza e di richiamare il Comune di Serramanna e il Presidente del Consiglio Comunale al rigoroso rispetto della normativa nazionale e ministeriale, inibendo l’uso di paramenti privi di base giuridica.

Al Segretario Generale del Comune di Serramanna di esercitare con urgenza i poteri di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo di regolarità previsti dall’art. 97 del TUEL, al fine di valutare la legittimità della spesa disposta con la Det. n. 1012/2026 in totale assenza di un regolamento istitutivo, e di sollecitare l’immediata rimozione del paramento abusivo”.

Marco Maccioni risponde alle accuse di Pahler: “Voglio premettere che io non faccio la politica del consigliere Pahler, che da anni si limita a sminuire il lavoro altrui senza mai offrire alternative, cercando solo visibilità su questioni poco utili al buon governo della comunità.

Quella in corso, come le altre presentate in questi anni, va ben oltre il diritto di presentazione di un’interrogazione; è un’azione fine a se stessa, tesa a creare confusione. Al contrario, con il mio gruppo lavoro ogni giorno per il bene di Serramanna, per restituire al nostro paese il ruolo e la dignità che merita. L’utilizzo della fascia, così come le mie trasferte in provincia, si inseriscono esattamente in questa direzione di servizio e impegno concreto”.

Sul significato e i colori della fascia Maccioni spiega che “i colori rosso e azzurro traggono origine dallo stemma storico del Comune di Serramanna, che presenta l’azzurro nel campanile e il rosso nei due mori. Tale fascia viene indossata nell’esercizio delle funzioni istituzionali in qualità di Presidente del Consiglio Comunale (fascia già adoperata in altri comuni della Sardegna).

Sulla regolarità della spesa: Il costo di 500 euro addebitato al Comune è assolutamente lecito e regolare, in quanto originato da un normale preventivo amministrativo supportato da un regolare impegno di spesa nel rispetto delle procedure contabili.

Sul quadro normativo e le prospettive future: attualmente l’utilizzo della fascia è disciplinato da prassi istituzionali. Tuttavia, in qualità di delegato di Anci Sardegna Pesidenti, sto portando avanti insieme ad altri presidenti un’istanza al ministero per richiedere una modifica del TUEL, affinché la figura del Presidente sia paritaria a quella di un componente della giunta e di conseguenza che l’uso della fascia diventi obbligatorio e non più facoltativo per la seconda carica dell’ente. Tale indirizzo troverà inoltre riscontro nel nuovo regolamento comunale del nostro Comune, ormai prossimo all’approvazione”.