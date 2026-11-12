​Viaggiare tra Monserrato, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis richiede oggi l’acquisto di due biglietti diversi, anche se il tragitto è brevissimo (entro i 10 km) e i mezzi utilizzati sono entrambi gestiti dalla stessa azienda, l’ARST S.p.A.

​A sollevare formalmente il caso con una lettera inviata ai vertici di ARST e all’Assessorato Regionale dei Trasporti è la cittadina e pendolare Maria Francesca Congiu, che chiede l’immediata introduzione di un biglietto unico integrato (ferro-gomma) per mettere fine a quello che definisce un vero e proprio “paradosso tariffario”.

​Il paradosso: l’integrazione c’è con altre aziende, ma non “in casa” ARST

​Oggi chi usa la metropolitana leggera (MetroCagliari) da Monserrato e deve proseguire in autobus verso Sinnai o Maracalagonis (o viceversa) è costretto a cambiare mezzo alla stazione di Settimo San Pietro. Pur rimanendo sempre a bordo di vetture ARST e all’interno della stessa fascia di chilometri, l’utente deve pagare due volte.

​La situazione risulta ancora più contraddittoria se si considera che esiste già da tempo un accordo di biglietto integrato tra ARST e CTM (le due principali aziende di trasporto dell’area metropolitana). «È assurdo che sia possibile viaggiare con un unico biglietto tra due aziende diverse e non si possa fare per due mezzi della stessa identica società», si legge nella nota inviata alle autorità.

​I punti chiave della richiesta

​La proposta inviata alla Regione e ad ARST si basa su quattro motivazioni principali. Un solo viaggio, un solo biglietto. Chi si sposta non sceglie il mezzo per sfizio, ma usa la combinazione train-bus perché è la linea stessa a imporlo. Non è giusto penalizzare economicamente chi fa un cambio di mezzo forzato.

​Neutralità del servizio: per il cittadino conta andare da un punto A a un punto B all’interno dei 10 km; la tecnologia del mezzo (rotaia o gomma) non deve raddoppiare il costo del biglietto.

​Settimo San Pietro come vero nodo di scambio: la stazione nasce per collegare treno e bus. Per funzionare davvero come hub moderno, serve un biglietto unico a tempo (es. 90 minuti) che consenta il cambio senza costi aggiuntivi.

​Modello già applicato in tutta Italia: Regioni come Lombardia (Milano), Emilia-Romagna, Piemonte e Campania usano da anni il biglietto unico ferro-gomma per le aree metropolitane.

​La richiesta alle istituzioni ARST e all’Assessorato ai Trasporti è quella di istituire un biglietto unico di 1ª Fascia ARST ad orario valido sia per la MetroCagliari sia per i bus extraurbani per Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, e di aggiornare contestualmente le app di vendita (come DropTicket e TabNet) per consentirne l’acquisto immediato anche da smartphone.

​Un intervento semplice ed economico che renderebbe il trasporto pubblico più equo, incentivando l’uso dei mezzi a tutela dell’ambiente e del traffico urbano.