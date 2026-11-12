Viaggiare tra Monserrato, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis richiede oggi l’acquisto di due biglietti diversi, anche se il tragitto è brevissimo (entro i 10 km) e i mezzi utilizzati sono entrambi gestiti dalla stessa azienda, l’ARST S.p.A.
A sollevare formalmente il caso con una lettera inviata ai vertici di ARST e all’Assessorato Regionale dei Trasporti è la cittadina e pendolare Maria Francesca Congiu, che chiede l’immediata introduzione di un biglietto unico integrato (ferro-gomma) per mettere fine a quello che definisce un vero e proprio “paradosso tariffario”.
Il paradosso: l’integrazione c’è con altre aziende, ma non “in casa” ARST
Oggi chi usa la metropolitana leggera (MetroCagliari) da Monserrato e deve proseguire in autobus verso Sinnai o Maracalagonis (o viceversa) è costretto a cambiare mezzo alla stazione di Settimo San Pietro. Pur rimanendo sempre a bordo di vetture ARST e all’interno della stessa fascia di chilometri, l’utente deve pagare due volte.
La situazione risulta ancora più contraddittoria se si considera che esiste già da tempo un accordo di biglietto integrato tra ARST e CTM (le due principali aziende di trasporto dell’area metropolitana). «È assurdo che sia possibile viaggiare con un unico biglietto tra due aziende diverse e non si possa fare per due mezzi della stessa identica società», si legge nella nota inviata alle autorità.
I punti chiave della richiesta
La proposta inviata alla Regione e ad ARST si basa su quattro motivazioni principali. Un solo viaggio, un solo biglietto. Chi si sposta non sceglie il mezzo per sfizio, ma usa la combinazione train-bus perché è la linea stessa a imporlo. Non è giusto penalizzare economicamente chi fa un cambio di mezzo forzato.
Neutralità del servizio: per il cittadino conta andare da un punto A a un punto B all’interno dei 10 km; la tecnologia del mezzo (rotaia o gomma) non deve raddoppiare il costo del biglietto.
Settimo San Pietro come vero nodo di scambio: la stazione nasce per collegare treno e bus. Per funzionare davvero come hub moderno, serve un biglietto unico a tempo (es. 90 minuti) che consenta il cambio senza costi aggiuntivi.
Modello già applicato in tutta Italia: Regioni come Lombardia (Milano), Emilia-Romagna, Piemonte e Campania usano da anni il biglietto unico ferro-gomma per le aree metropolitane.
La richiesta alle istituzioni ARST e all’Assessorato ai Trasporti è quella di istituire un biglietto unico di 1ª Fascia ARST ad orario valido sia per la MetroCagliari sia per i bus extraurbani per Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, e di aggiornare contestualmente le app di vendita (come DropTicket e TabNet) per consentirne l’acquisto immediato anche da smartphone.
Un intervento semplice ed economico che renderebbe il trasporto pubblico più equo, incentivando l’uso dei mezzi a tutela dell’ambiente e del traffico urbano.