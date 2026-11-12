Dopo il caos della giornata di ieri, ancora allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. Da quanto si apprende, sono arrivate nuove mail minatorie sempre firmate da Mikhail Andropov.

‘MESSAGGIO DALL’ITALIA. SIETE IN PERICOLO’, l’oggetto della mail, con mittente ‘Teszt Ferenc’.

Le mail, arrivate alle scuole attorno alle 9 e 54, hanno ovviamente destato nuovamente preoccupazione e le forze dell’ordine hanno presidiato gli istituti, alcuni dei quali sono stati evacuati mentre altri hanno proseguito le lezioni dopo l’episodio di ieri che si è fortunatamente rivelato un falso allarme.