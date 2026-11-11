Cagliari è una città che invecchia e la politica è chiamata a confrontarsi con una trasformazione demografica che avrà ricadute sempre più importanti sulla vita della comunità. La risposta passa dalla prevenzione, dal contrasto alla solitudine, da nuovi servizi di prossimità e soprattutto da un maggiore sostegno alle famiglie. È questa la direzione indicata dalla mozione presentata dal Consigliere comunale Roberto Mura, di Alleanza Sardegna, e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Una proposta che Mura ha definito in Aula «la sfida della longevità», condivisa e fatta propria anche dalla commissione consiliare Benessere dei cittadini. Il documento ha ricevuto anche il parere favorevole della Giunta, espresso attraverso l’intervento dell’Assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, che ha annunciato la destinazione di risorse anche alla riconversione dell’ex Casa delle Madri, nell’area compresa tra via Bacaredda e via Paoli. Il progetto prevede la realizzazione di 40 alloggi dedicati alla popolazione anziana, nell’ambito delle iniziative per rispondere alle nuove esigenze abitative e sociali legate all’invecchiamento.

I numeri, come scrive Mura nel comunicato diramato durante la seduta odierna, restituiscono la dimensione del fenomeno. Secondo l’Atlante demografico 2025 del Comune, su 148.022 residenti, 45.006 hanno almeno 65 anni, pari al 30,4 per cento della popolazione: praticamente un cittadino su tre. Oltre 24mila hanno superato i 75 anni e circa 15mila anziani vivono da soli. Dati che richiedono un ripensamento delle politiche sociali, non limitato alla gestione delle situazioni di fragilità e non autosufficienza, ma orientato anche a prevenire il progressivo isolamento e a mantenere autonomia e relazioni.

«Dobbiamo cambiare il modo di affrontare l’invecchiamento della popolazione. Dobbiamo occuparci delle persone anziane fragili o non autosufficienti, ma dobbiamo anche intervenire prima, creando le condizioni perché possano mantenere autonomia, relazioni sociali e partecipazione alla vita della città. Dobbiamo anche comprendere che l’invecchiamento non riguarda soltanto la singola persona: coinvolge tutta la famiglia», sottolinea Mura.

Uno dei punti centrali della mozione riguarda proprio il sostegno a chi quotidianamente si prende cura di un genitore anziano. Sempre più famiglie, infatti, devono affrontare situazioni complesse, legate a fragilità fisiche, cognitive e relazionali, spesso senza avere strumenti adeguati.

Accanto all’assistenza sanitaria, secondo il consigliere, occorre sviluppare un accompagnamento pedagogico ed educativo, capace di aiutare i familiari a comprendere i bisogni dell’anziano e a gestire i cambiamenti nella vita quotidiana. Da qui la proposta di investire nella formazione di nuove professionalità e nell’aggiornamento di quelle esistenti, valorizzando competenze pedagogiche, educative, psicologiche e sociosanitarie.

La mozione indica inoltre nella collaborazione con l’Università di Cagliari, le associazioni professionali e gli enti del Terzo settore una strada per promuovere percorsi formativi, aggiornamento e ricerca sul buon invecchiamento.

Altro capitolo riguarda i centri di quartiere e gli spazi comunali, che potrebbero diventare veri e propri presidi di prossimità, con attività di prevenzione, stimolazione cognitiva, socializzazione e orientamento ai servizi.

«Abbiamo già strutture, associazioni e professionalità che operano sul territorio. Dobbiamo metterle in rete e utilizzare meglio gli spazi esistenti. I centri di quartiere possono diventare veri presidi di prossimità, nei quali gli anziani trovano occasioni di partecipazione e le famiglie possono ricevere orientamento, supporto e occasioni di confronto con professionisti qualificati», spiega Mura.

Particolare attenzione viene riservata anche all’Alzheimer e alle altre malattie neurodegenerative, per le quali è necessario un raccordo tra servizi sanitari, sociali ed educativi. Tra le proposte figurano inoltre nuove forme dell’abitare, come il senior housing, i condomini solidali e l’abitare collaborativo, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e contrastare la solitudine.

La prospettiva, nelle intenzioni del proponente, è quella di superare una visione dell’anziano legata esclusivamente al bisogno assistenziale, riconoscendone invece il patrimonio di esperienze, competenze e conoscenze da mettere a disposizione della comunità.

La sfida della longevità, dunque, non riguarda soltanto l’aumento dell’aspettativa di vita, ma la possibilità di garantire agli anni in più qualità, autonomia e partecipazione, senza lasciare sole le persone anziane e le famiglie che le accompagnano. Una sfida che passa anche da interventi concreti sul fronte dell’abitare, come quello annunciato, tra i vari progetti citati, per l’ex Casa delle Madri, con 40 alloggi pensati per rispondere alle esigenze della popolazione anziana.