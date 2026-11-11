La giovane ha tentato di rincorrere i ladri per recuperare la sua borsa.

È accaduto stasera, all’altezza della prima fermata di Sant’Avendrace a bordo del 9: “Due stranieri, dopo aver prenotato la fermata, hanno portato via una borsa ad una ragazza, derubandola una frazione prima di scendere dal pullman. I tipi sono scappati a gambe levate con la ragazza che li rincorreva.

È stata una frazione di secondo.

È stato agghiacciante.

So che la sera siamo tutti stanchi, un po’ distratti dai telefoni, dalla musica nelle cuffiette, magari sovrappensiero, perché dopo una giornata di lavoro in pullman si abbassano le difese e ci si rilassa, ma tenete alta la guardia, tenetevi strette le borse”.