Quartu, adozione del cuore per il bellissimo Panterino

PANTERINO SMARRITO DA QUALCHE MESE A QUARTU TROPPO DOCILE E AFFETTUOSO PER VIVERE IN STRADA. CHI LO VUOLE ADOTTARE?

ADOZIONE DEL CUORE

QUARTU SANT’ELENA

L’ho chiamato Panterino, arrivato dal nulla qualche mese fa era in ottima forma sicuramente si è smarrito ma nessuno lo ha mai cercato nonostante i post pubblicati. A oggi è dimagrito visibilmente rispetto alla foto, viene a mangiare in colonia e poi sparisce per tutto il giorno. Ieri ha iniziato una terapia per curare l’allergia causata dalle punture delle pulci. Si cerca adozione responsabile in sicurezza, perché questo è un gatto di casa che si è smarrito.

È estremamente dolce, cerca coccole da tutti i passanti, facile preda per chi volesse fargli del male.

AIUTIAMO PANTERINO A TROVARE UNA VERA FAMIGLIA CHE SARÀ RICOMPENSATA DA TANTE FUSA E DOLCEZZA. INFO 348 094 1632