Quartu, il Comune: “Viale Marconi riaperto al traffico, ma da percorrere con prudenza”

Quartu Sant’Elena – Viale Marconi, strada riaperta ma da percorrere con prudenza: bisognerà attendere circa una settimana – 10 giorni per la segnaletica orizzontale e per mettere a livello i pozzetti.

L’Amministrazione annuncia che nelle prossime settimane ci si concentrerà sul completamento dell’intervento, ai fini di restituire totale funzionalità e sicurezza alla strada. Nel frattempo si invitano automobilisti e motociclisti a

fare attenzione e a rispettare i limiti di velocità, con particolare attenzione qualora ci siano dei pedoni che attraversano.

Innanzitutto, nel rispetto dei tempi tecnici necessari anche per l’assestamento, si procederà alla tracciatura della segnaletica orizzontale, e quindi linee di mezzeria, stop e attraversamenti pedonali rialzati, con particolare urgenza laddove insiste un traffico veicolare più importante. Stessi interventi riguarderanno anche le altre della città bitumate in precedenza. Opportuni ritocchi che comprendono anche la sistemazione dei pozzetti e la messa in sicurezza di qualche gradino venutosi a creare. Ulteriori lavori riguarderanno la predisposizione delle rampe per disabili davanti agli attraversamenti pedonali rialzati laddove i marciapiedi risultano attualmente sprovvisti.