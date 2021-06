Monserrato, “l’ordinanza che vieta bici e monopattini ai giardinetti? Giusta, non sono bambini ma teppisti”

Monserrato – “L’ordinanza che vieta di usare i monopattini e le bici ai giardinetti? Assolutamente giusta. Non sono bambini ma teppistelli”.

In vigore dal primo luglio la nuova ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci che vieta biciclette, monopattini, elettrici, hoverboard nelle aree di via Del Redentore e Caracalla. Troppi ragazzini indisciplinati che impennano e sfrecciano con le due ruote, mettendo in serio pericolo chi frequenta i luoghi.

“L’ordinanza è assolutamente giusta – spiega un abitante del luogo a Casteddu Online – perché certi comportamenti disturbano tutti i cittadini. È riduttivo dire che questi ragazzi disturbino i ‘nonnini’, perché importunano tutti i normali passanti e non sono bambini ma teppistelli”. Ingiustificabili comportamenti, quindi, “a mio avviso da condannare senza titubanze, che esulano dal campo della semplice maleducazione”.

La necessità di prendere provvedimenti è nata in seguito alle numerose segnalazioni da parte di chi ha assistito o vissuto in prima persona alle angherie di diversi ragazzini nelle aree pubbliche: non è servito redarguire e rimproverare, piu volte, anche dalle autorità locali. Più controlli, quindi, e il divieto di circolazione ai velocipiedi se non condotti a mano.

All’interno della piazza sarà consentito il transito ai soli pedoni, passeggini, mezzi per disabili e per bambini da 0 a 10 anni, purché accompagnati da un adulto.