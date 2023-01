Pugni contro l’auto della ex, poi colpisce quella dei carabinieri e scappa: arrestato 32enne di Serramanna

Danneggia l’auto della ex, poi quella dei carabinieri e scappa: arrestato 32enne di Serramanna.

I carabinieri del Radiomobile di Sanluri hanno arrestato un 32enne di Serramanna (già arrestato dallo stesso reparto nel 2021 perché trovato in possesso di 7 kg di marijuana).

L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, si è recato presso l’abitazione della sua ex a Samassi e, dopo averla minacciata verbalmente, ha colpire con diversi pugni il veicolo della donna posteggiato sulla pubblica via, sfondando un lunotto e un finestrino, per poi fuggire a bordo della propria auto. Mentre i carabinieri di Samassi, giunti sul posto, prendevano informazioni sull’accaduto all’interno dell’abitazione della vittima, l’esagitato è ritornato sui suoi passi e alla vista dei militari ha sbandato col proprio mezzo impattando contro l’auto di servizio dei militari provocando solo lievi danni.