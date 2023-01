Appello a Radio Zampetta Sarda, piange tutto il giorno nel box: cercasi famiglia

PIANGE TUTTO IL GIORNO NEL BOX, SI CERCA L’ AMORE DI UNA NUOVA FAMIGLIA.

Lui vive nel box, è una rinuncia di proprietà, ha 6 anni.

Dolcissimo, affettuoso e ubbidiente. Cerchiamo con urgenza una famiglia per lui. Si trova in Sardegna ma viaggia per raggiungere la sua nuova famiglia, che lo ami per sempre. È molto triste e piange tutto il giorno, è intero, ma eventualmente si può far sterilizzare. Solo figlio unico o con femmina non dominante. Ha vissuto con un altra cagnolina TG piccola. No maschi no gatti.Educatissimo e affettuoso con gli umani.

Per info Paola Olbia 3881653222.