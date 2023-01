Carloforte, sale sul traghetto senza biglietto e aggredisce i carabinieri: arrestato.

Ieri alle 15:30 circa, a Carloforte, i carabinieri hanno tratto in arresto per minaccia e resistenza un uomo del posto, di 46 anni, molto noto per precedenti vicende giudiziarie. Questi, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente ad assunzione di alcolici, ha tentato di salire a bordo del traghetto con tratta Carloforte-Portovesme, senza possedere ed esibire il titolo di viaggio. Accompagnato a terra dai Carabinieri chiamati dal personale di bordo del traghetto, l’uomo ha dapprima minacciato i militari con frasi ingiuriose e poi li ha spintonati al fine di evitare di entrare sull’autodi servizio per essere trasportato in caserma.

Una volta calmo ha poi riferito di aver assunto un cocktail di alcolici e farmaci. Sentito il magistrato di turno questi ne ha disposto l’arresto e il giudizio con rito direttissimo. Sono state anche acquisite le immagini di videosorveglianza del porto che cristallizzano la dinamica degli avvenimenti.

Non si è registrato per fortuna nessun infortunato.