Assemini, tutti in fila per l’ecocentro e macchine che superano rischiando il frontale con chi giunge dalla parte opposta. Nuovo giorno, vecchia situazione: “evitare un incidente è un miracolo”.

Un disagio che va avanti da tempo e che i cittadini continuano a segnalare “perché in gioco c’è la nostra vita”. Un’automobilista questa sera ha evitato di essere travolto da una macchina che stava superando la lunga fila, dall’ecocentro alla svolta del cimitero, insomma, un lungo tratto in una strada molto trafficata. Infatti il centro di raccolta si trova nell’arteria che collega Assemini e Decimomannu, “oggi il traffico era particolarmente intenso forse per la festa di Santa Greca. Ho avuto paura e non è la prima volta. Speriamo vivamente che vengano al più presto adottate delle soluzioni in grado di evitare la fila in strada”.