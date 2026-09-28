“Ciao Jennifer”: a Villaspeciosa l’arte di Luigi Serra trasforma una strada in un abbraccio collettivo. Un grande sole, un cuore bianco, un cerotto, una luna e una scritta semplice, ma capace di racchiudere un’emozione profonda: “Ciao Jennifer”.

È questa l’immagine che ha accolto bambini e bambine delle scuole elementari e medie di Villaspeciosa all’inizio del nuovo anno scolastico. Non all’interno dell’istituto, ma sull’asfalto della strada davanti alla scuola, trasformata per l’occasione in una grande tela a cielo aperto. L’opera è un omaggio a Jennifer, scomparsa prematuramente a soli 15 anni, e nasce dalla volontà di ricordarla attraverso un gesto capace di coinvolgere l’intera comunità. A realizzarla è stato Luigi Serra, artista di Villaspeciosa conosciuto per le sue grandi opere realizzate nei campi di grano e sulla sabbia al Poetto. Il suo è un modo “trascendentale” di intendere l’arte: trasformare spazi quotidiani e paesaggi naturali in grandi tele, attraverso segni, forme e composizioni che assumono una dimensione monumentale. A Villaspeciosa, però, il progetto ha assunto una dimensione profondamente umana. La strada davanti alla scuola non è stata soltanto lo spazio sul quale realizzare l’opera, ma è diventata un luogo di partecipazione. Bambini, adulti e anziani si sono fermati per disegnare un cuore, aggiungendo il proprio segno a quello dell’artista. Ognuno ha contribuito così alla realizzazione di un’opera che, da gesto individuale, è diventata un’esperienza condivisa. “Oggi siamo stati tutti artisti”, racconta Luigi Serra. Ed è proprio questa la particolarità dell’iniziativa: il lavoro non è rimasto soltanto nelle mani di chi lo ha ideato, ma ha coinvolto chiunque abbia voluto fermarsi e partecipare. Serra ci tiene inoltre a rivolgere un ringraziamento speciale a sua sorella Sara e al suo fidanzato, oltre che ai genitori di Jennifer e alla sorella, per il sostegno e la vicinanza dimostrati durante la realizzazione dell’iniziativa. “Li ringrazio per avermi appoggiato in questa iniziativa”, sottolinea l’artista, riconoscendo il valore di chi ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto fin dall’inizio. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale di Villaspeciosa, che ha concesso l’autorizzazione per la realizzazione dell’opera sulla strada davanti alla scuola.

Così, all’inizio del nuovo anno scolastico, uno spazio di passaggio si è trasformato in qualcosa di diverso: una grande tela, un luogo di incontro e un gesto collettivo di memoria. E tra il sole, la luna, il cuore bianco e i tanti cuori tracciati sull’asfalto, è rimasta una frase breve, quasi sussurrata: “Ciao Jennifer”.