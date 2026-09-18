Sono ben due i calciatori del Cagliari convocati nella Nazionale dal Ct Roberto Mancini. Nella rosa prescelta infatti figurano Alessandro Romano e Daniel Mancini per gli incontri della Uefa Nations League. La presenza dell’attaccante 25enne era nell’ aria da tempo e questa conferma gli permette di chiudere definitivamente le polemiche circa l’incidente di sabato scorso all’alba a Milano dopo il match con l’Atalanta.

Impegni importanti dunque per i due giovani talenti che avranno modo di farsi valere nuovamente anche a livello internazionale.

Di seguito, la Rosa completa dei convocati di Mancini: