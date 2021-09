Prende l’auto senza permesso e si schianta su un muro: 20enne denunciato a Siurgus Donigala

Ieri sera a Siurgus Donigala i carabinieri della Stazione di Senorbì unitamente a quelli dell’arma di Mandas, sono intervenuti in via Flumendosa per un sinistro stradale senza feriti. Una Fiat Panda di proprietà di un 65enne allevatore del luogo ma condotta da un ventenne, anch’egli di Siurgus Donigala, disoccupato, sconosciuto alle forze dell’ordine, con a bordo un amico minorenne di 16 anni anche lui incensurato, ha colpito il muro perimetrale del cortile di un’abitazione e un palo dell’illuminazione pubblica. In seguito a tali fatti il conducente è stato denunciato per furto aggravato poiché in sede di verbalizzazione del proprietario dell’auto, questi ha dichiarato che quel veicolo era stato prelevato dal cortile di casa sua senza alcuna autorizzazione. Inoltre è emerso che l’autista era privo di patente poiché mai conseguita, il mezzo è stato rimosso e affidato al legittimo proprietario.