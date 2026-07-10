Villanovaforru, la beffa dei medici di famiglia: “Ci sono ma i locali della Asl non sono in regola”. Beffati quindi i pazienti che oggi sono rimasti fuori, ma il sindaco Onnis rassicura che da lunedì verrà assegnato un locale comunale.Tutti, o quasi, lottano per avere almeno un medico di famiglia a disposizione, Villanovaforru“ha una grande fortuna: due medici di famiglia che svolgono qui il loro servizio. Ma ha anche una grande sfortuna: i locali dell’ambulatorio di uno dei due medici sono della ASL” spiega Maurizio Onnis. “E stamane, all’esterno, è comparso l’avviso che vedete sotto: chiuso dalla ASL stessa «per mancanza delle norme igieniche necessarie». Quindi, se non ho capito male, l’Azienda socio-sanitaria locale accusa sé stessa di negligenza.

Sapendo che quei locali non sono in buone condizioni, nel corso degli anni abbiamo chiesto alla ASL di intervenire. Abbiamo sollecitato più volte. Abbiamo persino domandato di darceli in comodato d’uso, in maniera di accollarci noi i lavori. Niente da fare. E la chiusura di stamattina è arrivata senza preavviso: il Comune non è stato avvertito. I pazienti nemmeno. Tutti col naso all’aria, a leggere un cartello.

Lunedì assegneremo al medico un locale del municipio. E pace. Ma quando cerco d’impicciarmi di queste faccende, i politici e i nominati dalla politica mi invitano a lasciar perdere, ché «la salute non è competenza del Comune». Non si stupiscano, poi, se i cittadini li detestano (eufemismo)”.