Apre il nuovo Ecocentro comunale di Solanas, la Sindaca Maria Barbara Pusceddu: “Un servizio che migliora la qualità della vita e tutela il nostro territorio”.Da oggi entra in funzione il nuovo Ecocentro comunale di Solanas, un’opera tanto attesa e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per garantire un servizio più efficiente ai residenti delle località costiere e rafforzare le politiche di tutela ambientale.L’ecocentro sarà riservato agli utenti TARIP regolarmente iscritti con utenza ubicata nelle frazioni di Solanas e Torre delle Stelle, che potranno conferire numerose tipologie di rifiuti nel rispetto delle modalità e dei quantitativi previsti.“L’apertura dell’Ecocentro di Solanas rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. È un servizio atteso da anni dai residenti delle frazioni a mare e oggi diventa finalmente una realtà. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire in un’opera che migliora concretamente la qualità della vita dei cittadini e rende più semplice effettuare una corretta raccolta differenziata.”Lo afferma la Sindaca Maria Barbara Pusceddu, evidenziando come l’intervento rientri nella strategia dell’Amministrazione per rendere Sinnai un Comune sempre più attento alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei servizi.“La tutela dell’ambiente passa anche attraverso servizi efficienti e vicini ai cittadini. Dotare Solanas e Torre delle Stelle di un ecocentro significa offrire uno strumento concreto per contrastare l’abbandono dei rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e preservare uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del nostro territorio. È un investimento sul presente ma soprattutto sul futuro della nostra comunità.”Presso il nuovo centro sarà possibile conferire carta, cartone, plastica, vetro, sfalci e potature, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, oli esausti, pile, medicinali, inerti e numerose altre tipologie di rifiuti, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento.Nel periodo estivo il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario 9.00-13.00 e 15.00-20.00, presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Santa Barbara, a Solanas.“Invito tutti gli utenti autorizzati a utilizzare questo nuovo servizio con senso di responsabilità. La cura del territorio è un impegno condiviso: ogni corretto conferimento contribuisce a mantenere più pulite le nostre località, a valorizzare il paesaggio e a consegnare alle future generazioni un ambiente migliore. L’Amministrazione continuerà a investire in servizi e infrastrutture che rispondano ai bisogni dei cittadini e promuovano una cultura del rispetto dell’ambiente.”L’Amministrazione comunale ricorda che l’accesso all’Ecocentro è consentito esclusivamente agli utenti TARIP regolarmente iscritti con utenza nelle frazioni di Solanas e Torre delle Stelle, invitando tutti gli interessati a consultare le modalità di conferimento e a rispettare le indicazioni degli operatori.

Soddisfazione anche da parte della Minoranza consiliare: “Si tratta del compimento di un percorso lungo, il cui iter virtuoso era stato avviato già durante la scorsa consiliatura grazie all’impegno dell’allora assessore, l’ingegnere Aurora Cappai. Oggi, dopo quasi cinque anni di attesa, tra complesse lungaggini burocratiche e i rallentamenti della nuova amministrazione, il progetto vede finalmente la luce. Un risultato che evidenzia in modo inequivocabile come il pressing costante, attento e costruttivo esercitato in questi anni dalla Minoranza consiliare, con tante interrogazioni, proposte di delibera, proiezione di foto e filmati, abbia finalmente dato i frutti sperati.

Le parole dei rappresentanti dell’opposizione riflettono la naturale soddisfazione per un traguardo raggiunto attraverso un lavoro corale e instancabile”.

Per Roberto Loi, capogruppo di Uniti per Sinnai: “Siamo contentissimi, abbiamo lavorato senza sosta, ci tenevo che il lavoro dell’ex assessore Cappai potesse concretizzarsi fin dal primo anno di questa amministrazione. Ci siamo confrontati a lungo con le parti interessate, con un pressing su questa amministrazione, che oggi vede premiato il nostro lavoro, quello di una minoranza unita, che non poteva più tollerare ritardi e ulteriori scuse. Abbiamo anche chiesto di poter visitare il sito prima dell’apertura come consiglieri comunali, oggi siamo soddisfatti, pur riconoscendo che rimangono ancora delle riserve in merito alla viabilità.”

Dello stesso avviso il Consigliere Aldo Lobina di Sinnai Libera: “Habemus Ecocentrum, finalmente, siamo tutti contenti, ci auguriamo che questo centro di conferimento sia utilizzato dai cittadini e che realmente possa migliorare le condizioni in cui versa la frazione. Come gruppo, insieme alla minoranza, non si contano le volte che abbiamo chiesto l’apertura del sito e il rispetto del capitolato d’appalto. Meglio tardi che mai, sarebbe stato opportuno chiedere scusa per anni di disagi, ma oggi siamo tutti contenti per un opera dovuta prevista nella gara dell’appalto d’Igiene Urbana. Il Gestore quindi la Cosir aveva l’onere di realizzare l’opera che dopo sette anni verrà restituita al Comune di Sinnai quale legittimo proprietario. Pertanto si chiude quanto previsto da una gara ad evidenza pubblica, tra la soddisfazione generale, ma senza paternità autoreferenziali tipiche di chi ha tanto da farsi perdonare.”

Per Walter Zucca di Forza Italia:*

“Il 29 Giugno sono riuscito a strappare la promessa dell’assessore che se non avessero aperto entro il 10 Luglio, sarebbe stato ripristinato il calendario del 2025 con il doppio passaggio di plastica, vetro e carta. Sono soddisfatto che dopo anni di rinvii, finalmente si sia mantenuta una promessa, segno che il lavoro serio che stiamo svolgendo, fatto con molta dedizione e con tante proposte, anche se dai banchi della minoranza, paga sempre. Tuttavia riteniamo che la viabilità vada rivista nel rispetto della sicurezza, sono modifiche che potranno solo migliorare il servizio.”

Opera conclusa e inaugurata, insomma, via le polemiche e la burocrazia che ha allungato i tempi di consegna. Ora l’unico auspicio comune a tutti è quello che venga utilizzato regolarmente e che il pattume possa confluire nei raccogliotori a disposizione. L’ambiente ringrazierà.