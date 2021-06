Svuotamento dei pozzi neri, tariffe aumentate del 500 % a Cagliari: “Stangata ai residenti di Medau Su Cramu”

Svuotamento dei pozzi neri, tariffe aumentate del 500 % a Cagliari. La denuncia del gruppo Pd in consiglio comunale: “Stangata per gli abitanti di Medau Su Cramu”. Polemica a palazzo Bacaredda sul servizio di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche nelle zone dove ci sono edifici non ancora collegati alla rete fognaria. Secondo i consiglieri dem che hanno presentato un’interrogazione (primo firmatario Fabrizi Marcello, Pd) le tariffe sono passate da 38 a 173 euro per le utenze cittadine in zone non servite da rete fognaria che paghino ad Abbanoa sia il canone di fognatura che quello di depurazione acque reflue.

E da 77 a 380 euro per quelle non servite da rete fognaria che corrispondano ad Abbanoa, il solo canone di depurazione acque reflue o non corrispondano alcun canone di depurazione (costo interamente a carico del contribuente). “

“Questi aumenti purtroppo vanno a colpire in particolare alcune zone della città tra le quali si segnala il quartiere di Medau Su Cramu, come altre parti del territorio di Cagliari”, denuncia il gruppo Pd che chiede a sindaco e giunta di “conoscere le motivazioni che hanno portato ad un aumento così elevato delle tariffe, che rendono particolarmente oneroso il servizio nei confronti dei cittadini di Medau Su Cramu, con aumenti che sfiorano il 500 %” e “se si è tenuto conto del fatto che Medau Su Cramu di fatto non ha servizi al pari di altri cittadini e con questi aumenti, i cittadini vengono ulteriormente penalizzati – quali soluzioni si è pensato di porre in essere per risolvere questa situazione di disparità, dovuta soprattutto alla carenza di servizi”.