Sono veramente tanti, escono dalla tana per saccheggiare gli avanzi nascosti dentro i sacchi abbandonati in terra. Non hanno paura di chi si è fermato per immortalarli con lo smartphone, indisturbati proseguono il pasto.

Non è la prima volta che in questa zona vengono avvistati i ratti e la colpa del fenomeno è da attribuire agli incivili che scambiano il luogo per una discarica, favorendo così la loro moltiplicazione.

“È sempre una discarica” spiega un cittadino, “puliscono e dopo due giorni è nuovamente pieno di immondizia”.