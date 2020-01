Piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna: dopo tanto bel tempo, scatta l’allerta meteo per domani. Diramati dalla Protezione Civile gli avvisi di Condizioni meteorologiche avverse e di Allerta gialla per rischio idrogeologico valevoli da lunedì 20 gennaio anche sul Campidano

Dalla mattinata di domani, lunedì 20, e sino al primo pomeriggio di dopodomani, martedì 21 gennaio 2020, si prevedono piogge anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna; potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento. A voce dell’avviso diffuso dalla Protezione Civile regionale, saranno coinvolti in particolare i settori meridionali e orientali dell’Isola.