Cagliari, la targa dedicata alle vittime della strada distrutta da alcuni giovani. La rabbia dei residenti: “Cosa può portare dei ragazzi a pensare che la distruzione dell’arredo pubblico sia “Figo”?”

Nel quartiere, tra via Lione e via Vittorini, c’è una piccola piazza che dal 2016 è stata dedicata alle Vittime della Strada, ricordate con una targa in marmo.

“Oggi quella targa, è stata distrutta a sassate, da alcuni individui, che sono stati visti dai residenti che si sono affacciati” spiega il Comitato di Quartiere Genneruxi e via Mercalli.

“Perchè un gesto simile? Noia? Maleducazione?

Davvero non trovo nessuna giustificazione.

Come si “recuperano” dei giovani capaci di commettere questo tipo di azioni, tra l’altro in pieno giorno e senza nemmeno curarsi di

esser visti?”

Un atto vandalico contro un monumento che ricorda le tante vite spezzate per colpa di incidenti stradali. Uno sfregio contro la memoria e la sensibilizzazione verso questa grave piaga che ogni anno causa decine di vittime in tutta l’isola.