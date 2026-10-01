Cagliari, la targa dedicata alle vittime della strada distrutta da alcuni giovani. La rabbia dei residenti: “Cosa può portare dei ragazzi a pensare che la distruzione dell’arredo pubblico sia “Figo”?”
Nel quartiere, tra via Lione e via Vittorini, c’è una piccola piazza che dal 2016 è stata dedicata alle Vittime della Strada, ricordate con una targa in marmo.
“Oggi quella targa, è stata distrutta a sassate, da alcuni individui, che sono stati visti dai residenti che si sono affacciati” spiega il Comitato di Quartiere Genneruxi e via Mercalli.
“Perchè un gesto simile? Noia? Maleducazione?
Davvero non trovo nessuna giustificazione.
Come si “recuperano” dei giovani capaci di commettere questo tipo di azioni, tra l’altro in pieno giorno e senza nemmeno curarsi di
esser visti?”
Un atto vandalico contro un monumento che ricorda le tante vite spezzate per colpa di incidenti stradali. Uno sfregio contro la memoria e la sensibilizzazione verso questa grave piaga che ogni anno causa decine di vittime in tutta l’isola.