Dopo anni di attività cala definitivamente la serranda dello storico cinema: era l’ultima sala di quartiere ancora rimasta, ora lo spazio cambierà completamente volto.

Un altro pezzo della vecchia Cagliari che se ne va. Il Cinema Corallo chiude e al suo posto arriverà un supermercato.

La storica insegna rossa del Corallo, con le lettere maiuscole che per anni sono state la’ in Piazza Michelangelo, è ora destinata a lasciare spazio ad una nuova attività commerciale: un supermercato. Il cinema era già da tempo lontano dai suoi anni d’oro. La sala, che in passato aveva ospitato proiezioni cinematografiche, negli ultimi anni di attività aveva virato verso la programmazione per adulti, fino poi alla chiusura.

Il Corallo rappresentava anche uno degli ultimi esempi di quel cinema di quartiere che per decenni ha fatto parte della quotidianità dei cagliaritani.

E ora arriverà la trasformazione definitiva: niente più film, poltrone e grande schermo, ma al posto della sala nascerà un supermercato. Era l’ultimo cinema di quartiere ancora rimasto in città.