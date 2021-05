“Perdona. Non perché loro meritano il perdono ma perché tu meriti la pace”. C’è una frase di Buddha sul perdono che somiglia a un presentimento nell’ultimo post, pubblicato lunedì sera, nel profilo Facebook di Paola Piras, la 50enne di Tortolì selvaggiamente aggredita dall’ex compagno ieri nella propria abitazione. Nel tentativo di difenderla dall’aggressione è morto il figlio Mirko Farci. La donna si trova ricoverata, in gravi condizioni, in Rianimazione nell’ospedale di Lanusei.

Paola Piras aveva già denunciato il suo ex per maltrattamenti.