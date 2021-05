Nuovo look per il Poetto, Quartu come Cagliari: maxi passeggiata e piste per ciclisti e runner

Il Poetto di Quartu si rifà il look e diventa uguale a quello di Cagliari. I 4 chilometri quartesi che vanno da subito dopo l’oapedale Marino cambieranno totalmente volto. Costo dell’operazione? Tre milioni di euro. “Ma andremo a cercare altri fondi, per un totale di 8 milioni”, precisa il sindaco Graziano Milia. Come cambierà volto il lungomare? Cosi: ci sarà un parcheggio alberato, servito da una nuova strada. Poi, una fascia verde attrezzata che farà da cuscinetto tra la Promenade e la pista ciclabile. Presente anche una pista tutta per i runner, proprio in continuità col Poetto cagliaritano. E una maxi passeggiata sul mare. Arrivano anche i “deck”, cioè i passaggi protetti per raggiungere la spiaggia. Saranno posizionati in modo da tutelare l’eco-filtro. Ancora, nuove pensiline dei bus e punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius.

Sarà riqualificata anche la storica pineta. Lì, per troppo tempo, tanti l’hanno utilizzata come parcheggio. Non sarà più così, nel Poettl di Quartu del futuro. Tempi? “Contiamo di iniziare la prima fase dei lavori, nell’area del Margine Rosso, a breve. Qualche primo risultato si vedrà entro l’estate 2022”, assicura Milia.