Incidente stradale sulla SP11 a San Vero Milis.

Intorno alle 19 di ieri la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale accaduto all’incrocio della SP11 con la ex SP10 tra Riola Sardo e Narbolia.

Un’auto che attraversava l’incrocio ha impattato con un’altra vettura che procedeva in direzione Narbolia, ribaltandosi su un fianco.

La conducente e l’altra occupante della vettura rimasta sulla sede stradale sono uscite autonomamente, mentre la conducente dell’auto ribaltata è stata aiutata ad uscire dall’auto da alcuni passanti. I Vigili del Fuoco di Oristano hanno liberato un’altra donna che invece è rimasta all’interno dell’abitacolo dell’auto ribaltata e affidata al personale sanitario.

Sul posto le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.