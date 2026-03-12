Momenti di paura a Quartu dove un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di un’abitazione mentre, secondo quanto ricostruito finora, stava aiutando il proprietario a sistemare un’antenna. Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa sei metri. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Il giovane ha riportato ferite multiple ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove la prognosi resta riservata. I carabinieri della zona hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.