L’ ITALIA SUPERA L’ IRLANDA DEL NORD PER DUE A ZERO , ESORDIO PER IL ROSSOBLU PALESTRA.

Decidono le reti di Sandro Tonali e di Moise Kean per un Italia che puo’ sperare ancora di conquistare l’ accesso ai mondiali.

Grande atmosfera a Bergamo per un incontro ad altissima intensita’sul campo e sugli spalti,con ventimila sciarpe azzurre che il pubblico alzerà all’ingresso in campo delle squadre.

Prima del fischio d’ inizio il minuto di raccoglimento per ricordare Beppe Savoldi, morto oggi a 79 anni.

Gattuso si affida al 3-5-2- con Donnarumma in porta,Mancini ,Bastoni e Calafiori in difesa,Barella ,Locatelli e Tonali a centrocampo, sulle fasce Politano e Dimarco con Retegui e Kean in avanti.

Italia che parte con il piglio giusto e si fa vedere gia’ al quarto minuto con Kean il cui tiro di destro in area viene deviato in angolo, sugli sviluppi del quale Tonali colpisce di testa, la cui parabola scavalca il portiere ma finisce non lontana dall’incrocio dei pali.

Ancora azzurri all’ ottavo minuto con un tiro di Dimarco respinto centralmente da Charles,sfera che sbatte su Retegui e poi Tonali viene anticipato di un soffio.

Si gioca prevalentemente nella metà campo nord-irlandese con gli ospiti che prediligono l’ attesa per poi cercare di ripartire in contropiede ,cosa che gli riesce in modo significativo al minuto 21 con Gailbraith, il cui tiro è smorzato e finisce tra le braccia di Donnarumma,mentre il giocatore ospite avrebbe potuto servire il compagno alla sua sinistra nettamente smarcato.

L’ Italia ci riprova al 30° con Retegui il cui destro viene deviato in angolo da McNair,al 34° con Bastoni la cui palla e’ deviata in angolo da Spencer,al 38° con Kean di destro che sorvola la traversa e al 42° con Bastoni la cui girata sul primo palo di testa finisce alta.

Si va al riposo,con un Italia che ci ha provato ma senza creare occasioni clamorose, a causa di una manovra piuttosto lenta e prevedibile.

Ben altro approccio nella ripresa con Italia subito pericolosa al 53° con Retegui ,a seguito di un passaggio verso il portiere smorzato involontariamente da un difensore, ma l’ azzurrosolo davanti al portiere si allunga la palla;ancora Kean un minuto dopo con il portiere avversario che salva in tuffo, tutto cio’ fa da preludio al vantaggio azzurro che arriva al 56° con Tonali che con un bel tiro al volo dal limite batte Charles.

Prime sostiuzioni per Gattuso al minuto 63, Fuori Bastoni e Retegui, dentro Gatti e Pio Esposito ,subito dopo Kean sfiora il raddoppio in diagonale,salva Charles e lo stesso fa Pio Esposito di testa ma Hume salva sulla linea di porta. Ancora Italia vicina al gol con Kean al 78° in acrobazia con palla fuori di poco.

Ma un minuto dopo lo stesso Kean raddoppia ,con un sinistro che lambisce il palo ed entra in porta.

Esordio in nazionale all’82° per Palestra che rileva Politano , mentre Pisilli sostiuisce Tonali e dopo 6 minuti Raspadori prende il posto di Kean.

Vince dunque l’ Italia superando lo scoglio Irlanda del Nord ed alimenta le speranze di conquistare l’ accesso ai mondiali.