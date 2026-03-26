Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 2 7 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque . I venti saranno moderat i e il mar e agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nord- Nordovest per tutta la giornat a. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza molt o nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 8 ° C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest , al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà molto moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12 ° C e la minima di 2 °C. I venti sarann o mo derati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest , al pomeriggio da Nord-Nordovest. Sarà pertanto un vener d ì in prevalenza seren o , senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature in lieve rialzo che raggiungeranno massime di 15°C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba