Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 27 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza molto nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12° C e la minima di 2°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza sereno, senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature in lieve rialzo che raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba