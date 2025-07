Foto: “Incendi Meteo Info Sardegna”

Villacidro – È ripartito l’incendio che due giorni fa ha divorato 500 ettari di vegetazione: in azione due canadair per domare le fiamme. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. La colonna di fumo, ben visibile anche da Villasor, ha da subito messo in allarme le istituzioni. Il comune di Vallermosa ha comunicato: “È ripartito l’incendio al confine tra il territorio di Villacidro e quello di Vallermosa.Si raccomanda la massima attenzione e di non avvicinarsi per nessun motivo verso l’area interessata dall’incendio”. Sul posto è in azione la macchina antincendi con mezzi aerei che prelevano l’acqua dal mare.