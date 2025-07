Un tunnel pedonale transennato da tempo, ormai parte integrante del paesaggio urbano. È quanto accade in via dei Genovesi, nel cuore del quartiere Castello a Cagliari, di fronte all’ex liceo artistico statale San Giuseppe. Il passaggio è interdetto da mesi e nulla sembra muoversi. A sollevare la questione è un residente esasperato che si rivolge direttamente al sindaco Massimo Zedda e all’assessore alla viabilità Yuri Marcialis: “Possiamo intervenire entro il 2025? Queste transenne sono state messe e moriranno così?”. L’area, in pieno centro storico, rappresenta un punto di passaggio strategico per residenti, turisti e studenti. Eppure, da tempo, resta bloccata tra barriere metalliche e degrado.