Pasqua, arriva la “stangata” su colombe e uova di cioccolata: rincari fino al 168%

Di



rubriche

Per i consumatori, i prodotti tradizionali subiranno rincari fino al 168% in più soprattutto nelle vendite on line. Mediamente, nei supermercati i prezzi aumenteranno fino al 12%. È allarme speculazione