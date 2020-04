Coronavirus, a Monserrato droni in volo anche di notte per stanare i furbetti delle passeggiate

I droni stanno per alzarsi in volo a Monserrato per stanare i furbetti delle passeggiate e degli assembramenti nel pieno dell’emergenza coronavirus ad utilizzarli sarà la polizia Locale, comandata da Massimiliano Zurru. I primi controlli scattamo giovedì nove aprile, e i droni forniranno un supporto alle pattuglie impegnate nei controlli per l’emergenza Covid-19, i droni per verificare eventuali spostamenti di persone e assembramenti, al fine di garantire il rispetto delle misure previste dai decreti e dalle ordinanze regionali e sindacali in vigore. “L’Enac”, informano dal Comune, “ha emanato il provvedimento 23/03/2020 n°.0032363-P, assicurando piena operatività agli operatori delle polizie Locali, anche in deroga ai regolamenti dei mezzi aerei a pilotaggio remoto in vigore. Allo stesso modo, con circolari del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e della Prefettura di Cagliari si prevede che, durante l’emergenza epidemiologica, le polizie Locali possano impiegare droni nello svolgimento del controllo del proprio territorio. L’obbiettivo primario è la verifica di eventuali assembramenti di persone e di spostamenti non autorizzati”.

Il drone utilizzato è dotato di altoparlante, termocamera e camera e può essere impiegato anche in operazioni notturne. “Il comando della polizia Locale di Monserrato si avvarrà della collaborazione della società Karel tecnologie srl con sede a Sestu, SP 8, con operatore e piloti istruttori riconosciuti Enac, che metterà a disposizione del comando di polizia Locale il sistema aeromobile a pilotaggio remoto”.