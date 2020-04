Capoterra, il Comune velocissimo consegna i primi buoni spesa ai cittadini: “Ecco i 40 ticket ai più bisognosi”

Capoterra, il Comune velocissimo consegna i primi buoni spesa da 50 euro ai cittadini: “Ecco i 40 ticket ai più bisognosi”. Il sindaco Francesco Dessì annuncia la rapida distribuzione, Capoterra è uno dei primi paesi a consegnare i buoni spesa ai cittadini meno abbienti. “Gli uffici dei servizi sociali continuano il loro assiduo lavoro per cercare di dare risposte urgenti agli aventi diritto- spiega il primo cittadino- speriamo di potere dare presto risposta a tutti i capoterresi che hanno massima urgenza per potere fare la spesa”. Si tratta di buoni da cinquanta euro, che potranno essere utilizzati presso i supermarket locali. Capoterra era stato tra i primi Comuni anche a dare le mascherine agli abitanti, dichiarando l’obbligo di utilizzarle durante gli spostamenti in farmacie e negozi di alimentari.