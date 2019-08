Palio de Sas Carrelas, il grande spattacolo di Bono rivive i fasti antichi

Tutto pronto per dare il via alla VII edizione del Palio de Sas Carrelas, un evento dalle origini antiche che nel 2016 è stato riportato agli antichi fasti dal Gruppo Ippico Bono. La manifestazione si terrà sabato 24 agosto dove le otto carrelas storiche del paese si contenderanno la vittoria con una corsa mozzafiato presso il galoppatoio comunale Loc. Sas Ischinas, a valle dell’abitato. Già dal mattino sarà possibile visitare ciascuna delle otto carrelas del paese addobbate con i colori e gli stemmi di rappresentanza tra sbandieratori, suoni, musica, degustazioni dei prodotti tradizionali e tanto divertimento per grandi e bambini. Si procederà alle h. 16.00 con la benedizione di cavalli e fantini in Piazza Gramsci per poi dirigersi in un corteo festante presso il galoppatoio per dare inizio alla corsa con fantini di prestigioso livello e cavalli esclusivamente puro sangue, con un ricco montepremi: al primo classificato andranno 7.000 euro.

Le carrelas che si contenderanno la vittoria sono: Budullau, Adda e Riu, Currempalu, Cabidamurru, Santu Remundu, Quarteri, Santa Caterina, Bonaria per un evento in grado di coniugare competizione equestre, tradizioni e cultura in una cornice paesaggistica univa nel cuore del Goceano. Il Palio de Sas Carrelas non è solo un evento ma un vero e proprio progetto culturale per la valorizzazione delle zone interne che vedrà l’intervento dell’Assessore agli Enti Locali Quirico Sanna e l’Assessore al Turismo Gianni Chessa. Attesa è anche la partecipazione del Presidente della Regione Christian Solinas per una manifestazione che ha tutte le carte in regola per entrare nella rosa dei grandi eventi culturali della Sardegna.