Cagliari, fatale un malore in auto: addio al noto consulente del lavoro Roberto Sanna

Si è sentito male mentre si trovava nella propria auto in viale Colombo il 12 agosto scorso. È morto ieri notte Roberto Sanna, 58 anni, consulente del lavoro, cagliaritano, residente da tempo a Capoterra, molto noto in città e nell’Isola (lavorava per il Cral e per la diocesi di Ales Terralba). Lunedì scorso gli automobilisti videro l’auto sbandare e poi fermarsi in viale Colombo verso le 13, 30. I soccorritori si accorsero che l’uomo si era accasciato ed era rimasto chiuso dentro il veicolo. Sfondarono il parabrezza per tentare di aiutarlo. Portato via dall’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasferito al Brotzu e poi portato al Businco.

Ieri notte il decesso. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa della Madonna di Lourdes a Poggio dei Pini a Capoterra.

“Lavorava tantissimo, scherzava con tutti e prendeva la vita con molta allegria e dei sui clienti era spesso confidente e pure psicologo”, lo ricorda con affetto l’amica Graziella Marchi.