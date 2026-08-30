CULTURA NEL PIATTO

Tiella barese di riso, patate e cozze

Valori nutrizionali per porzione

Circa 520 kcal

Proteine: circa 24 g

Carboidrati: circa 70 g

Grassi: circa 15 g

Pochi piatti raccontano la Puglia come la tiella di riso, patate e cozze, conosciuta nel Barese anche come tiella barese. È una preparazione antica, generosa e mediterranea, in cui ingredienti semplici vengono disposti a strati e cotti insieme lentamente.

Il segreto sta proprio nella cottura: il riso assorbe il liquido delle cozze, il profumo dei pomodori e l’amido delle patate, creando una consistenza morbida all’interno e leggermente gratinata in superficie.

Ingredienti per 4 persone

Riso: 280 g

Cozze fresche: 1 kg

Patate: 500 g

Pomodorini: 300 g

Cipolla: 80 g

Pecorino grattugiato: 40 g

Prezzemolo fresco

Aglio: 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva: 30 g

Sale e pepe q.b.

Acqua q.b.

Preparazione

Pulire accuratamente le cozze e aprirle a crudo, conservando il loro liquido dopo averlo filtrato. Lasciare il mollusco attaccato a una delle due valve.

Affettare molto sottilmente le patate e la cipolla.

Sul fondo di una teglia distribuire un filo d’olio, parte della cipolla, qualche pomodorino e uno strato di patate.

Sistemare sopra le cozze con il mollusco rivolto verso l’alto e distribuire il riso crudo, facendo in modo che una parte entri anche nelle valve.

Aggiungere prezzemolo tritato, poco aglio, altri pomodorini e una spolverata di pecorino.

Terminare con un secondo strato di patate, pomodorini, pecorino e un filo d’olio.

Versare lateralmente il liquido filtrato delle cozze e tanta acqua quanto basta perché il liquido arrivi quasi a livello dell’ultimo strato, senza sommergerlo completamente.

Cuocere in forno a 200 °C per circa 50-60 minuti, finché il riso sarà cotto, le patate morbide e sulla superficie si sarà formata una bella crosticina dorata.

Lasciare riposare almeno 10 minuti prima di servire.

Tradizione nel piatto

La tiella nasce dalla cucina popolare pugliese e soprattutto barese. Il nome richiama direttamente il recipiente nel quale veniva preparata.

È un piatto che unisce simbolicamente terra e mare: le patate e il riso incontrano le cozze dell’Adriatico, mentre pomodoro, cipolla, prezzemolo e olio extravergine completano uno dei più rappresentativi esempi della cucina mediterranea.

La vera bellezza della tiella è che non ha bisogno di ingredienti sofisticati: è la disposizione degli strati, insieme ai succhi delle cozze e alla lenta cottura in forno, a trasformare tutto in un piatto straordinariamente saporito.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista