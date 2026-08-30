Cagliari, con la sigaretta elettronica in mano e le scarpe sui sedili, a bordo dei bus vince la prepotenza: “Fumano indisturbati, occupano più posti, accade ogni giorno. Ho paura a riprenderli per qualche ritorsione”. A segnalare l’accaduto è un residente che viaggia tutti i giorni a bordo dei mezzi pubblici e che deve costantemente fare i conti con gruppi di giovani che non rispettano il bene di tutti.

“Fumano nonostante il divieto, io sono gravemente asmatico e mi fa male respirare il fumo prodotto dai dispositivi elettrici. I sedili sono continuamente calpestati dalle loro scarpe e spesso ascoltano il telefono a tutto volume. Non segnalo all’autista perche sono un lavoratore che ogni giorno viaggia con i mezzi pubblici e, non lo nego, ho paura di qualche azione contro i miei confronti”.

Una situazione già denunciata anche in passato e che continua a ripetersi, “ogni giorno è così” spiega l’uomo. “Questa foto è stata scattata pochi giorni fa sulla linea M, ma è solo uno dei tanti casi.