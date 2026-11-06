Nuraminis semplifica la vita ai cittadini e procede con l’installazione di un’apparecchiatura per rilascio delle carte di identità.

Tutto il processo di rilascio delle CIE sarà gestito in Comune. Stop al via vai tra ufficio e negozi, le fototessere si faranno al momento in Comune e saranno già validate per l’inserimento nel portale del Ministero dell’Interno per il rilascio delle CIE. Un costo stimato di circa 3 mila euro annui a carico del bilancio.

“Ritengo sia una spesa sostenibile a fronte di un servizio per la collettività che porta numerosi vantaggi ai cittadini in termini di tempo, costo e praticità. Gli utenti non saranno più costretti a doversi spostare e perdere tempo per fare le foto tessere ma tutta l’operazione sarà gestita in Comune” spiega il sindaco Stefano Anni.

L’acquisizione delle foto tessera dei cittadini per il caricamento a sistema ministeriale deve rispettare rigorosi standard di conformità (dimensioni, focus, illuminazione, sfondo) definiti dal Ministero.

Presso l’ufficio anagrafe del Comune di Nuraminis si registra un flusso costante di utenza che, talvolta, si presenta agli sportelli con fotografie non conformi o prive dei requisiti software richiesti, determinando rallentamenti nelle procedure e disagi ai cittadini. Attualmente nel territorio di Nuraminis non vi sono attività commerciali atte a rilasciare foto tessere conformi a quanto richiesto dal Ministero e pertanto gli utenti e tra questi molti anziani, sono costretti a recarsi nei paesi limitrofi per cercare il

servizio di stampa della foto occorrente.

“È intendimento di questa Amministrazione ottimizzare i tempi di erogazione del

servizio e soprattutto andare incontro alle esigenze della cittadinanza (in particolare

delle fasce più deboli, anziani o soggetti con mobilità ridotta) consentendo l’acquisizione in tempo reale e in loco dello scatto fotografico digitale direttamente

connesso alle postazioni di lavoro” si legge nella delibera.

È stato ritenuto dunque opportuno provvedere all’acquisto di una macchina fotografica/dispositivo digitale di acquisizione d’immagini appositamente configurato per le specifiche CIE, completo di supporti e accessori idonei per gli uffici anagrafici.