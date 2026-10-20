Francesco Sanna, Sindaco di Collinas, è il nuovo Presidente della Provincia del Medio Campidano. La proclamazione è avvenuta a seguito delle elezioni che si sono svolte ieri.

Alla consultazione hanno partecipato 311 dei 361 aventi diritto, con un’affluenza pari al 87,81%.

Francesco Sanna ha ottenuto 175 voti (50.127 ponderati), mentre il candidato Emanuele Lilliu, Sindaco di Barumini, ne ha ottenuto 136 (41.011 ponderati).

Con la proclamazione del nuovo Presidente si apre una nuova fase istituzionale per la Provincia del Medio Campidano, ente di area vasta che svolge funzioni e servizi di interesse per i Comuni e le comunità del territorio.

Francesco Sanna assume la Presidenza della Provincia nel suo ruolo di Sindaco di Collinas, al suo secondo mandato. Nato a San Gavino Monreale il 14 novembre 1979, la sua candidatura alla Presidenza provinciale è stata sostenuta da un percorso di convergenza tra forze civiche e politiche del centrosinistra.

“È motivo di grande orgoglio ricevere una così netta attestazione di fiducia per interpretare un ruolo strategico nel nostro territorio. – sono le prime parole del neo Presidente – Mi metterò a lavoro sin da subito armonizzando l’agire con tutti i componenti del consiglio provinciali, sui tanti temi che oggi s’impongono come centrali: sicurezza e decoro delle nostre strade e delle nostre scuole, il lavoro con le nuove opportunità e le vertenze aperte, tutela e valorizzazione delle nostre valenze ambientali, paesaggistiche e culturali attraverso una progettazione integrata e coordinata con tutti i territori. Ho sempre creduto ai processi di crescita in cui ciascuno possa sentirsi protagonista, animare e garantire la partecipazione democratica di tutte le parti sociali sarà il mio impegno costante.”