Anche gli appassionati della Sardegna hanno partecipato all’evento dedicato alla famosa bicilindrica Citroën.

La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, è stata organizzata dal “Club Italia Bicilindriche Citroën”; si è svolta in diverse regioni d’Italia ed ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, uniti dall’interesse per la piccola berlina che ha accompagnato il vissuto di intere generazioni.

La prima edizione di “Amitalie”si tenne in Lombardia e, più precisamente, a “Pizzighettone”, in provincia di Cremona, un centro situato lungo il fiume Adda, a breve distanza dal confine con la provincia di Lodi.

L’idea degli organizzatori fu, a suo tempo, quella di accomunare l’esposizione delle bicilindriche Citroën insieme all’arte, posizionando le autovetture in prossimità di monumenti ed edifici dal grande passato, presenti in piccoli e grandi borghi ricchi di storia e tradizioni.

L’edizione di quest’anno ha presentato un’importante novità, ovverosia l’ “Amitalie diffuso”, la possibilità, per gli appassionati, di partecipare all’evento da più parti contemporaneamente, consentendone così lo svolgimento, oltreché nella Lombardia, anche in altre regioni italiane e, più precisamente, Campania, Liguria, Veneto e Sardegna.

In Sardegna, l’evento “Amitalie 2026” si è tenuto a Sarroch, durante lo svolgimento della manifestazione “Motor Day”, nella bellissima Piazza Mercato ed ha riscosso un altissimo gradimento da parte di tutto il pubblico intervenuto all’evento.

Sin dalle prime ore del mattino, i partecipanti all’Amitalie 2026 si sono dati appuntamento presso la stazione di servizio situata sulla Strada Statale 195 Sulcitana, in località “Sa Illetta”, indossando la maglietta ufficiale dell’evento ed attirando da subito l’attenzione dei frequentatori dell’area di servizio e degli automobilisti in transito.

Le bicilindriche si sono poi mosse in direzione Sarroch, percorrendo la S.S. 195 Sulcitana, in modo ordinato e compatto, dando vita ad un corteo assolutamente originale e colorato, dal sapore d’altri tempi ed hanno raggiunto l’area del raduno “Motor Day”, schierandosi al centro del piazzale e dando vita ad un fronte di autovetture esclusivamente Citroën, dal grande impatto visivo e storico-collezionistico.

I visitatori hanno potuto così ammirare le stupende Ami esposte, ovverosia una Ami 6 Break del 1968, un’Ami 8 berlina del 1970, un’altra del 1971 ed una del 1973, accompagnate da una 2cv Charleston bigrigia del 1986, da una 2Cv Special del 1990, da una Ln del 1979 ed una Ds del 1973.

Nella tarda mattinata, le Ami, insieme alle altre vetture Citroën, venivano raggiunte dal “Gruppo Franco Spano” presente all’evento con alcune modelle che procedevano a posare accanto alle Ami ed alle altre Citroën, consentendo ai presenti di effettuare numerosi scatti fotografici e filmati video.

Le ore trascorrevano in modo sereno e piacevole, in un’atmosfera di grande partecipazione e di entusiasmo. Le bicilindriche formavano un’esposizione particolarissima e molto apprezzata, insieme alle altre autovetture, alle numerosissime moto, vespe e lambrette presenti all’importante manifestazione motoristica.

La Sardegna ha così partecipato al raduno diffuso “Amitalie 2026” con alcune stupende Ami, accompagnate, per l’occasione da altre bellissime Citroën d’Epoca, per un evento dal grande fascino, dalla notevole partecipazione e dall’altissimo gradimento espresso dal pubblico, assolutamente da ricordare.