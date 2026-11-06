Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Iglesias nell’ambito di due distinti interventi per reati legati alla violenza sulle donne e alla violazione delle misure di protezione delle vittime. Si tratta di un 39enne e di un 41enne, fermati rispettivamente per la violazione del divieto di avvicinamento e per maltrattamenti in famiglia.

Nel primo caso, i militari della stazione di Iglesias hanno arrestato in flagranza un 39enne, sorpreso alla guida di un’auto in compagnia dell’ex compagna, in violazione del divieto di avvicinamento alla donna disposto nei suoi confronti.

Nel secondo episodio, avvenuto durante la notte, i carabinieri della stazione di Domusnovas e dell’Aliquota radiomobile sono intervenuti nell’abitazione di una coppia, dove hanno accertato presunte reiterate violenze e minacce da parte di un 41enne nei confronti della compagna, anche alla presenza della figlia minorenne. I militari hanno riscontrato segni sul volto della donna e, dopo aver raccolto la sua testimonianza, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Entrambi gli arresti sono stati eseguiti nel rispetto della presunzione di innocenza. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.