Quartu Sant’Elena, veicolo in fiamme durante la notte, l”incendio ha causato anche seri danni alla facciata di una palazzina e a una pizzeria: momenti di paura in via De Cristoforis, è successo ieri intorno alle 2.

Fiamme alte e tanto fumo hanno allarmato i residenti. Una scena che si ripete, per l’ennesima volta nell’hinterland di Cagliari.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, si sospetta che possa essere di natura dolosa.

Il fuoco ha gravemente danneggiato la facciata di una attività commerciale e parte della palazzina adiacente al veicolo che è stato completamente diatrutto dalle fiamme.