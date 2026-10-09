Si è concluso poco prima delle 3 di questa mattina il soccorso a due escursionisti di 39 e 35 anni rimasti bloccati al buio in località Oridda, nel territorio di Villacidro, nel Sud Sardegna. I due non riuscivano a proseguire lungo il sentiero e hanno chiesto aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 20, con l’intervento di dieci tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, provenienti dalle stazioni di Cagliari e Medio Campidano, e il supporto di un elicottero dell’80° Centro Sar del 15° Stormo dell’Aeronautica militare, decollato da Decimomannu.

L’equipaggio ha individuato i due escursionisti nel canale di Oridda grazie al sistema di localizzazione Artemis, ma le condizioni impervie della zona non hanno consentito il recupero diretto con l’elicottero. I tecnici del Soccorso alpino, tra cui un medico, li hanno quindi raggiunti a piedi e verificato le loro condizioni di salute.

I due sono stati accompagnati lungo il sentiero fino alle auto. L’elicottero è rimasto a disposizione per un eventuale trasporto sanitario, mentre alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco.